Политики хватаются за сосульки

Анатолий Чубайс, который якобы не так давно просил президента отправить его в отставку, готов дать последний бой. Нет, не своим многочисленным противникам — сосулькам.

К сожалению, в нашем отечестве сосульки выступают зачастую оружием массового поражения. Не проходит ни одной зимы без роковых происшествий, связанных с падением сосулек с крыш, строительных конструкций или навесов. Эти сосульки при свободном падении с высоты в силу законов физики превращаются в самые настоящие снаряды, несущие травмы, а то и смерть. В наш самый суровый сезон хроники происшествий буквально пестрят сообщениями о падении сосулек на головы прохожих, в коляски с младенцами, на стоявших у родного крыльца школьников. Причём многие инциденты заканчиваются летальным исходом.

Понятно, что победитель такой напасти автоматически становится звездой не столько даже хозяйственной, сколько политической. Другое дело, что в нашем климате с постоянным чередованием заморозков и оттепелей борьба с коварной наледью на крышах — проблема крайне трудоёмкая. Не хватает свободных рук, а инструменты — лом да лопата — крайне непроизводительны. Оттого-то умы наших лидеров традиционно заняты этой бесконечной борьбой с происками «снежной королевы».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Первым автором революционных антисосуличных инициатив выступил неугомонный некогда Юрий Лужков, у которого была намечена целая программа избавления родной Москвы от холодных крышевых убийц. Изначально мэр предложил использовать мощные тепловые пушки. Потом такой способ показался ему слишком архаичным. Он выдвинул идею уже оружия звёздных войн — лазерных пушек для сбивания сосулек. Впрочем, понимая, что его светлые мысли опережают реальные возможности городского бюджета и технического прогресса, Юрий Михайлович стал высказываться в пользу создания систем электрического подогрева козырьков крыш.

К сожалению, все эти идеи со временем были сданы в архив и о них до времени перестали упоминать. Мы говорим «до времени», потому что идея использования лазерных пушек для истребления под корень сосулек была кем-то подсказана уже Валентине Матвиенко в бытность её главой Санкт-Петербурга. То ли мысль была навеяна лужковскими изысками, то ли у питерских своя голова на плечах. Вот только «сосули», как выражалась Валентина Ивановна, и на берегах Невы истребительных ударов таких пушек также не дождались.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как писали романисты: прошли годы. И вот слово взял, не поверите, Анатолий Чубайс, многие годы с наноуспехом курирующий наши нанотехнологии. Исходя из ресурсов своей госкорпорации, Анатолий Борисович предложил к зиме покрыть крыши противообледенительной плёнкой на основе графена. За его создание, как известно, два наших бывших соотечественника получили Нобелевскую премию. Чубайс вряд ли мечтает о своём «Нобеле», но как прагматик понимает, какие колоссальные средства закачиваются в ЖКХ и городское благоустройство в той же Москве. А зима катит в глаза, и сосульки неизбежны, и число гастарбайтеров, если верить Сергею Собянину, значительно уменьшилось. И тут отец русского ваучера с предложением на многие миллиарды и как бы наконец с конкретной технологией от своей «конторы», на поддержание которой были потрачены огромные госбюджетные средства. И, как некоторые считают, впустую.

Не исключено, что такая чудо-плёнка от Чубайса — разновидность всё той же лазерной пушки. Однако ассигнования можно будет всё-таки получить. А вдруг?