Политическая сходка: Захарова раскритиковала «Крымскую платформу»

«Сходкой», посвящённой политике, а не реалиям Крыма, назвала предстоящий саммит «Крымская платформа» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводит интернет-издание «Газета.Ru».

В интервью изданию Захарова отметила , что Россия неоднократно фиксировала политизированный подход коллективного Запада к украинской тематике.

Мне кажется, — это ещё одно доказательство, что вся история с этой сходкой будет не про реалии и не про реальность Крыма сегодняшнего дня. И даже не про анализ уже в исторической перспективе того, что случилось в 2014 году: предпосылок, фактов, итогов — нет. Всё будет заточено на информационно-политическую составляющую, — заявила дипломат.

По мнению Захаровой, страны Запада ничего не хотят знать о том, что на самом деле происходят сегодня в Крыму, и занимают принципиальную позицию неприсутствия на полуострове: не посещают его, не общаются напрямую с жителями, не пускают собственных туристов и СМИ.

Для того чтобы понять, чем и как живёт Крым, нужно просто туда приехать. А не делать вид, что крымская тематика является важной, отправляясь при этом в места, которые к Крыму не имеют никакого отношения, — резюмировала Захарова.

Саммит «Крымская платформа» запланирован в Киеве на 23 августа. Там предполагается обсуждение «возвращения» контроля над Крымом. В МИД Украины анонсировали участие 44 стран и международных организаций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида» назвал «Крымскую платформу» «шабашем». По его словам, на саммите Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.