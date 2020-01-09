https://static.news.ru/photo/a0f53a1a-32ba-11ea-b24c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что санкции Соединённых Штатов против Ирана являются частью Третьей мировой войны.

После очередного американского вмешательства в дела Ближнего Востока и убийства генерала Сулеймани, крушения самолёта и ракетного удара от Ирана многие переживают: а не начнётся ли Третья мировая война? Хочу вас расстроить: она уже давно идёт, — написала Поклонская в «ВКонтакте».

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО

Как ранее писал NEWS.ru, Запад в лице НАТО получил от Соединённых Штатов Америки «чувствительную пощёчину». Такое заявление в четверг, 9 января, сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.