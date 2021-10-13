Поклонская пригласила россиян посетить Кабо-Верде

Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в беседе с NEWS.ru предложила россиянам посетить островное африканское государство Кабо-Верде и увидеть страну «своими глазами». Политик отметила, что в качестве посла РФ будет оказывать соотечественникам «необходимое содействие, чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно». На дипломатическую должность её назначил президент РФ Владимир Путин. На этом посту Поклонская сменила Владимира Соколенко.

Я убеждена, что все мои активные и позитивные качества, будут помогать мне выполнять свой долг и свою миссию по укреплению добрых отношений между Россией и Кабо-Верде. Рекомендую всем, кто рассказывает про качества страны Кабо-Верде посетить и увидеть её своими глазами. Потому что в любом случае я всем с учётом того, что буду находиться в этой стране, буду рада, — добавила Поклонская.

Спикер подчеркнула, что для неё «большая честь, гордость и ответственность — представлять нашу страну, Россию, в Кабо-Верде».

Я еду туда работать. И как решит президент [России Владимир Путин], на какой срок — тот срок и буду работать, — резюмировала Поклонская.

Перед назначением на должность Поклонская рассказала, что уже прошла стажировку в МИД РФ и курсы в дипакадемии, а также собрала всю информацию о Кабо-Верде. По её словам, на настоящий момент проходят все подготовительные мероприятия в Москве. Однако сама она готова отправиться «хоть завтра». Население Кабо-Верде составляет около 580 тысяч человек.

Ранее СМИ сообщили, что депутат и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская может стать послом в африканской республике Кабо-Верде. В беседе с журналистами она не подтвердила и не опровергла эту информацию. Бывший прокурор при этом подчеркнула, что дипломатическая деятельность ей интересна.