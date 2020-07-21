«Пока не время»: Дегтярёв ответил на призывы митингующих в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/276829da-cb50-11ea-a6f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabarovskadm.ru

Врио губернатора Михаил Дегтярёв прокомментировал происходящие на площади Хабаровска митинги. В ответ на призывы активистов выйти к ним он пообещал, что планирует работать для всех, однако сейчас не лучшее время для общения.

Я, честно говоря, планирую для всех работать... Народ имеет абсолютно разные точки зрения и на вопрос управления, хозяйствования, и к задержанию по-разному относится. Я с уважением к ним отношусь, — заявил врио края на вопрос о том, собирается ли он «успокаивать митингующих».

Он отметил, что ещё не раз пообщается с хабаровчанами, однако сейчас есть первоочередные задачи, которые ему необходимо решить. Политик добавил, что на площади Ленина перед зданием правительства региона, где проходит несогласованный митинг, не соблюдается социальная дистанция между гражданами. Он призвал хабаровчан беречь себя и помнить о риске заражения, передаёт РИА Новости.

Тем, кто скандировал «Дегтярёв, выходи», хочу сказать: давайте друг друга беречь. Социальную дистанцию не выдерживают, призываю всех беречь себя, — подытожил врио губернатора.

Вопрос о новом главе края встал после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Он находится в СИЗО «Лефортово».

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

21 июля Дегтярёва представили правительству региона.

Ранее, как писал NEWS.ru, Михаил Дегтярёв назвал свои главные задачи на новом посту. По его словам, первоочередным является обеспечение функционирования институтов власти и социально-экономическое развитие региона.