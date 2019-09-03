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В рамках визита российского президента Владимира Путина в Монголию Почта России и Монгол Шуудан (Почта Монголии) заключили соглашение о сотрудничестве.

Свои подписи в документе поставили генеральные директора компаний Николай Подгузов и Анхбаатар Бадамрай. Соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано в присутствии лидеров двух стран Владимира Путина и Халтмаагийна Баттулга.

В рамках сотрудничества стороны разработают ряд продуктов и услуг для консолидированных наземных перевозок почтовых отправлений, в том числе развитие премиальных сервисов. Кроме того, будет запущено грузовое железнодорожное сообщение.

Подписанное сегодня соглашение – это логичное продолжение многолетнего сотрудничества между российской и монгольской почтовыми администрациями, — заявил Подгузов.

Ранее News.ru писал о том, что Росгеология в сотрудничестве с Агентством полезных ископаемых Монголии (АПИ) начнёт совместный поиск в Монголии полезных ископаемых.