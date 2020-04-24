Похоже, что у нашей пандемии дополнительно проявилась одна неприятная особенность. Очагами распространения злосчастного вируса становятся больницы. Места, где, казалось бы, с инфекцией должны вести непримиримую и эффективную борьбу. Но вспышки COVID-19 отмечены в стационарах Уфы, Архангельска, Москвы, Коми. Конечно, врачи действительно оказались на переднем крае эпидемии. Им даже обещаны специальные надбавки за риск. Но купюрами от заражения не защититься. А выясняется, что по медикам бьёт зачастую нерадивость местных властей, а то и плохая, непродуманная организация самого процесса лечения.

Призыв медицинской начальницы из Краснодара к врачам самим шить бахилы уже стал популярным мемом. Но на практике, даже по официальным данным, в стране ежедневно производится 500 тысяч защитных костюмов при минимальной потребности в 800 тысяч и два миллиона защитных масок, чьё количество как бы покрывает дневную необходимость. Но, как мы понимаем, в разных регионах и потребность разная. Потому врачи и пациенты предъявляют претензии, прежде всего, к местным властям. В Северодвинске после массового заражения в архангельской больнице даже запущена петиция, требующая от генерального прокурора проверить деятельность администрации уже и. о. губернатора Александра Цыбульского. А сотрудники неврологического отделения Люберецкой больницы № 3, которая находится в Подмосковье, после заражения там группы врачей обратились аж в ФСБ с требованием наказать за нерадивость собственную администрацию.

В последние дни премьер Михаил Мишустин регулярно распекает губернаторов за инертность. Напоминает об уже выделенных центром двумя траншами десятках миллиардов рублей на приобретение в регионах всего необходимого. Целые фабрики перестраиваются под производство дезинфицирующих субстанций, сотни малых предприятий получили право изготавливать медицинские маски. А в регионах по-прежнему жалуются на нехватку буквально всего необходимого для противостояния распространению COVID-19. И, что особенно тревожно, заявляют об этом как раз врачи, которым не только катастрофически не хватает защитных костюмов. В некоторых областях это просто невиданная экзотика. Но медики зачастую страдают от того, что в непрофильные отделения — кардиологию, неврологию — попадают пациенты, оказывающиеся вирусоносителями. Иными словами, организаторы процесса не справляются со своими обязанностями как на уровне глав регионов, так и медицинской администрации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал прекратить ненужные разбирательства, не выносить в СМИ и не обсуждать в медиа проблемы организации «охоты на коронавирус», а апеллировать непосредственно к местным властям. Что из таких обращений в реальности получается, продемонстрировал пример той самой Валентины Игнатенко из Краснодарского края с её самодельными бахилами. И подобных ей энтузиастов, видимо, хватает в среде руководителей регионального здравоохранения. А в том, что все они жизненно заинтересованы, чтобы медицинский сор из избы не выносился, нет ни малейшего сомнения. А журналисты в такой ситуации опять предстают разрушителями идиллии и некомпетентными, но пристрастными критиками.

На 28 апреля предварительно намечено слушание по поводу выполнения поручения президента об обеспечении больниц всем необходимым. Очень не хотелось бы, чтобы вместо конструктивного разговора мы стали бы свидетелями перебрасывания участниками дискуссии на удалёнке ответственности, как горячей картофелины. Не то время.