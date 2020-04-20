По сообщениям СМИ, Агентство стратегических инициатив, тесно связанное с правительством, предложило «временно уравнять мигрантов в правах с гражданами России, чтобы они смогли получать пособие по безработице».

Предложение, в общем-то, давно ожидаемое. Владимир Путин 18 апреля подписал указ, который продлевает до 15 июня пребывание без визы на территории РФ иностранцев и лиц без гражданства. Оно и понятно — в условиях закрытия границ и прерывания международного сообщения сотни тысяч людей из-за границы оказались в России в буквальном смысле в подвешенном правовом положении. Поэтому частичная юридическая «амнистия» для них напрашивалась сама собой. Теперь предполагается сделать следующий шаг — уравнять их в социальных и трудовых правах с российскими гражданами.

То, что коронавирус заострит проблему мигрантов было ясно с самого начала. В нашу эпоху глобализации сотни миллионов людей передвигаются через границы ежегодно — с целью туризма, обучения или работы. Россия — не исключение. Она представляет место притяжения для жителей многих республик бывшего Советского Союза — от Белоруссии до Таджикистана. Они приезжают сюда, главным образом, в поисках работы.

Сколько всего трудовых мигрантов находится на данный момент в РФ — сказать не возьмётся никто. Есть только косвенные данные. Скажем, за первое полугодие 2019 года, по данным ФСБ, в Россию въехало с целью работы более 900 тысяч человек из Узбекистана, более 500 тысяч из Таджикистана, 265 тысяч из Киргизии. По большому счёту эти цифры ни о чём точном не говорят — один и тот же человек может въезжать и выезжать из России несколько раз и проходить в общей статистике. А кто-то, напротив, работать здесь несколько лет, ни разу не выезжая. Тем не менее, объём миграционных потоков в целом понятен — это миллионы человек. Впрочем, мы сами это видим, выходя на улицу — кто её метёт, кто торгует на рынке, кто работает на стройке, кто осуществляет доставку продуктов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В момент кризиса и закрытия границ, мигранты оказываются в уязвимом положении — потеряв работу, они, одновременно, потеряли мобильность. Они не могут ни вернуться на родину, ни переехать в другой регион, например. Поэтому продление их виз — решение закономерное, в противном случае, стране грозил бы социальный бунт. То, что происходило 20 апреля во Владикавказе, наглядно показывает — чем чревата ситуация, когда тысячи взрослых мужчин и женщин сидят почти месяц без работы, достаточно только поднести спичку. Государство обязано было взять ответственность за чужих граждан, во избежание катаклизмов.

Следует также иметь в виду, что многие из трудовых мигрантов в последние годы обзавелись российским гражданством — это касается и выходцев из Средней Азии, и из Закавказья, а в последние годы — украинских беженцев, которые воспользовались возможностью перехода в российское подданство по упрощенной схеме.

Но в данном случае проблема касается их всех, без учёта фактора гражданства. Ведь мигранты сосредоточены по преимуществу в нескольких сферах. Во-первых, мелкая торговля, в основном на рынках. Сужу по соседнему Москворецкому рынку. Он наполовину закрыт — его строительная часть. Допустим, в конце мая, он будет открыт. Но что произойдет (и происходит) с теми, кто там торгует? Неужели эти люди будут сидеть без дела всё это время?

Велика вероятность, что, когда карантин будет снят, немалая часть прежних торговцев уже найдёт себе иное применение, либо иную точку. Кто-то разорится, кто-то, возможно, тогда уедет. Во-вторых, это же самое касается работников сферы услуг, скажем, дешёвых парикмахерских, в которых выходцы из Азии составляют немалую часть рабочей силы. По итогам карантина предстоит немалый передел как рабочих мест, так и бизнеса. С другой стороны, большое количество мигрантов занято в тех отраслях, которые минимально пострадали, а то и не пострадали вовсе — скажем, ЖКХ, которое нельзя «закрыть», или доставка продуктов, которая только расширяется и расширяется в период самоизоляции.

Иными словами, государство должно предвидеть и не оставлять на саморегулирование сложные и невидимые на первый взгляд трудовые процессы. И выплата пособия по безработице в этом ряду не самое «смелое» решение. В некоторых европейских странах, работающие в них иностранцы, могут наравне с гражданами получать не только пособия, но претендовать на компенсации от потери бизнеса или рабочих мест.

Правительство России в этот сложный момент должно определиться — сколько трудовых рук из-за рубежа необходимо экономике? Как быть с теми, кто окажется «лишним», исходя из современного гуманитарного права, и как помочь тем, кто, возможно, не нужен сегодня, но понадобиться завтра с учётом тенденции на послекризисное восстановление экономики? Этих людей необходимо каким-то образом задержать в России, простимулировав их, чтобы потом не завозить новых, не имеющих ни опыта, ни социальных связей, ни трудовых навыков.