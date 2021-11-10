«По Европе лучше двигаться на русских танках»: депутат ГД о претензиях ЕС

В эфире программы «60 минут» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что лучший транспорт «для передвижения по Европе — это русские танки». Соответствующий пост опубликовала в своём Telegram-канале телеведущая программы Ольга Скабеева.

Известно, что главной темой передачи во время обсуждения с экспертами стал кризис на белорусско-польской границе.

Ранее муж телеведущей Скабеевой депутат Госдумы Евгений Попов показал свой рабочий кабинет. Соответствующий видеоролик парламентарий выложил в своём Telegram-канале.

Видеозапись начинается с приветствия в коридоре здания Государственной думы, а затем народный избранник заходит в свой кабинет под номером 1246. Попытка Попова поднять жалюзи удаётся не с первого раза. Вскоре ему удаётся показать вид на северную часть центра Москвы и на Московский художественный театр имени Чехова.

Муж Скабеевой добавил, что работает он интенсивно. Он также отчитался перед избирателями в том, что уже направил в органы власти более 30 депутатских запросов.