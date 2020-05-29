Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ всё ближе. Работа по его подготовке возобновлена в полном объёме. На 30 мая запланировано заседание рабочей группы по изменениям в основной закон, на котором её члены обсудят осведомленность населения о предлагаемых поправках. Одновременно Центризбирком и Роспотребнадзор выпустили перечень рекомендаций для избирательных комиссий по проведению голосования. В частности, предлагается растянуть это мероприятие на несколько дней и провести его на открытом воздухе. Вместе с тем опрошенные NEWS.ru эксперты скептически отнеслись к такому формату, отмечая, что он усилит проблему легитимности результатов волеизъявления граждан.

Волеизъявление в маске и перчатках

Необычные времена ставят неожиданные задачи, которые требуют нетривиальных решений. Только недавно глава ЦИК Элла Памфилова допустила, что в некоторых регионах голосование по поправкам к Конституции может состояться в электронном формате. А теперь Роспотребнадзор и Центризбирком совместными усилиями составили , а их руководители подписали документ, в котором представили своё консолидированное видение того, как должен пройти «офлайновый» плебисцит в условиях эпидемии коронавируса.

В частности, предлагается растянуть голосование на несколько дней, чтобы избежать скоплений на участках. И можно понять, откуда мэр Москвы Сергей Собянин почерпнул свои представления о смягчении режима самоизоляции. В подписанных 21 мая рекомендациях предлагается похожая формула: жителям каждого дома планируют назначить свой день и своё время для выполнения гражданского долга. Правда, здесь не так строго — если в назначенный день граждане не могут явиться в участок, то они «имеют право прийти в место для голосования в любой из дней, когда оно проводится».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Само «место для голосования» тоже претерпит серьёзные изменения для соответствия требованиям времени. Ведомства Эллы Памфиловой и Анны Поповой предлагают — коль уж скоро лето — провести плебисцит на открытом воздухе.

В целях исключения условий для распространения коронавирусной инфекции для проведения голосования предпочтительнее оборудовать площадку на открытом воздухе (перед входом в здание, где традиционно располагается избирательный участок, или в непосредственной близости от него), используя для этого имеющиеся на территории веранды, навесы или дополнительно устанавливаемые для этих целей армейские палатки, тенты, иные приспособления для обеспечения защиты от внешних условий, — отмечается в документе.

Если всё так и будет, то картина голосования в формате пикника на школьной веранде с бегающими за унесёнными ветром бюллетенями членами комиссии (одетыми при этом в защитные костюмы) сделает этот плебисцит действительно запоминающимся.

Но и это ещё не всё. Поскольку на участок могут прийти заражённые коронавирусом люди, всем гражданам будут измерять температуру. И тех, у кого будут симптомы, запрут в специально сделанные для этого изоляторы до приезда медиков. А пока врачи будут в пути, облачённый в противочумный костюм член избирательной комиссии принесёт бедняге переносной ящик для голосования. Также отдельное помещение должно быть предусмотрено для тех, кто лечится дома или находится на карантине. Плюс к этому такие уже привычные вещи, как социальная дистанция, антисептики для рук, маски и перчатки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Кивнуть головой перед телевизором»

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru не смог сдержать своего скепсиса по поводу этих рекомендаций.

Голосование на свежем воздухе, растянутое на несколько дней, окончательно превращает всё в самопародию. Нет ничего нереального, если отбросить всякую заботу о прозрачности и легитимности. Это уже, что называется, галочку поставить и отчитаться перед начальником. Можно было предложить гражданам просто кивнуть головой перед телевизором. Эффект был бы тот же. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Гендиректор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов предположил, что из-за проведения голосования в течение нескольких дней проблема доверия к его результатам и общей легитимности серьёзно усилится.

Кроме того, необходимо определить, на каких условиях будут работать в течение нескольких дней сотрудники участковых избирательных комиссий. Очевидно, что многие работники образовательной сферы, традиционно привлекаемые для этой деятельности, несколько дней подряд работать в режиме голосования не захотят. Нужно ясное представление о том, кем их заменить. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Ассоциации политических юристов Роман Смирнов заметил, что вариант растянутого во времени голосования реален, поскольку имеет под собой эпидемиологическое обоснование. Кроме того, плебисцит по поправкам к Конституции — это не совсем выборный процесс. Он предположил, что дополнительные дни могут быть оформлены как дни для досрочного голосования. Остальные рекомендации также можно прописать, поскольку процедура регулируется указами президента.

С точки зрения законодательства ограничений никаких нет. А с точки зрения мирового опыта практика голосования в течение нескольких дней используется нечасто. Чаще стараются проводить выборы в один день, поскольку растягивать процедуру считается не очень правильным шагом, потому что кандидаты и партии хотели бы поскорее узнать результаты. В нашем случае речь идёт об общероссийском голосовании, и «дикой» потребности объявить результаты нет. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

Директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов, в свою очередь, считает предложение ЦИК и Роспотребнадзора совершенно здравым в сложившейся ситуации, поскольку эти меры позволят избежать столпотворения на участках и тем самым уменьшить риски.

Не думаю, что будут какие-то сложности в реализации, поскольку голосование будет так или иначе проходить по базе данных избирателей. Просто процесс будет растянут больше по времени, а не так, как мы привыкли. Также не думаю, что будут какие-то вопросы по поводу прозрачности голосования, поскольку ЦИК применит все те меры контроля, которые существуют при стандартном голосовании во время выборов. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Нет никаких сомнений в том, что если уж российские власти решили провести плебисцит по Конституции, то их не остановит ни пандемия коронавируса, ни мор скота, ни нашествие саранчи. Только не совсем понятно, для чего и куда так нужно спешить. Вряд ли россияне в скором времени резко расхотят видеть Владимира Путина своим президентом ещё 12 лет.

Над материалом также работал Сергей Изотов.