Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ всё ближе. Работа по его подготовке возобновлена в полном объёме. На 30 мая запланировано заседание рабочей группы по изменениям в основной закон, на котором её члены обсудят осведомленность населения о предлагаемых поправках. Одновременно Центризбирком и Роспотребнадзор выпустили перечень рекомендаций для избирательных комиссий по проведению голосования. В частности, предлагается растянуть это мероприятие на несколько дней и провести его на открытом воздухе. Вместе с тем опрошенные NEWS.ru эксперты скептически отнеслись к такому формату, отмечая, что он усилит проблему легитимности результатов волеизъявления граждан.
Волеизъявление в маске и перчатках
Необычные времена ставят неожиданные задачи, которые требуют нетривиальных решений. Только недавно глава ЦИК Элла Памфилова допустила, что в некоторых регионах голосование по поправкам к Конституции может состояться в электронном формате. А теперь Роспотребнадзор и Центризбирком совместными усилиями
В частности, предлагается растянуть голосование на несколько дней, чтобы избежать скоплений на участках. И можно понять, откуда мэр Москвы Сергей Собянин почерпнул свои представления о смягчении режима самоизоляции. В подписанных 21 мая рекомендациях предлагается похожая формула: жителям каждого дома планируют назначить свой день и своё время для выполнения гражданского долга. Правда, здесь не так строго — если в назначенный день граждане не могут явиться в участок, то они «имеют право прийти в место для голосования в любой из дней, когда оно проводится».
Само «место для голосования» тоже претерпит серьёзные изменения для соответствия требованиям времени. Ведомства Эллы Памфиловой и Анны Поповой предлагают — коль уж скоро лето — провести плебисцит на открытом воздухе.
В целях исключения условий для распространения коронавирусной инфекции для проведения голосования предпочтительнее оборудовать площадку на открытом воздухе (перед входом в здание, где традиционно располагается избирательный участок, или в непосредственной близости от него), используя для этого имеющиеся на территории веранды, навесы или дополнительно устанавливаемые для этих целей армейские палатки, тенты, иные приспособления для обеспечения защиты от внешних условий, — отмечается в документе.
Если всё так и будет, то картина голосования в формате пикника на школьной веранде с бегающими за унесёнными ветром бюллетенями членами комиссии (одетыми при этом в защитные костюмы) сделает этот плебисцит действительно запоминающимся.
Но и это ещё не всё. Поскольку на участок могут прийти заражённые коронавирусом люди, всем гражданам будут измерять температуру. И тех, у кого будут симптомы, запрут в специально сделанные для этого изоляторы до приезда медиков. А пока врачи будут в пути, облачённый в противочумный костюм член избирательной комиссии принесёт бедняге переносной ящик для голосования. Также отдельное помещение должно быть предусмотрено для тех, кто лечится дома или находится на карантине. Плюс к этому такие уже привычные вещи, как социальная дистанция, антисептики для рук, маски и перчатки.
«Кивнуть головой перед телевизором»
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru не смог сдержать своего скепсиса по поводу этих рекомендаций.
Голосование на свежем воздухе, растянутое на несколько дней, окончательно превращает всё в самопародию. Нет ничего нереального, если отбросить всякую заботу о прозрачности и легитимности. Это уже, что называется, галочку поставить и отчитаться перед начальником. Можно было предложить гражданам просто кивнуть головой перед телевизором. Эффект был бы тот же.
Гендиректор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов предположил, что из-за проведения голосования в течение нескольких дней проблема доверия к его результатам и общей легитимности серьёзно усилится.
Кроме того, необходимо определить, на каких условиях будут работать в течение нескольких дней сотрудники участковых избирательных комиссий. Очевидно, что многие работники образовательной сферы, традиционно привлекаемые для этой деятельности, несколько дней подряд работать в режиме голосования не захотят. Нужно ясное представление о том, кем их заменить.
Глава Ассоциации политических юристов Роман Смирнов заметил, что вариант растянутого во времени голосования реален, поскольку имеет под собой эпидемиологическое обоснование. Кроме того, плебисцит по поправкам к Конституции — это не совсем выборный процесс. Он предположил, что дополнительные дни могут быть оформлены как дни для досрочного голосования. Остальные рекомендации также можно прописать, поскольку процедура регулируется указами президента.
С точки зрения законодательства ограничений никаких нет. А с точки зрения мирового опыта практика голосования в течение нескольких дней используется нечасто. Чаще стараются проводить выборы в один день, поскольку растягивать процедуру считается не очень правильным шагом, потому что кандидаты и партии хотели бы поскорее узнать результаты. В нашем случае речь идёт об общероссийском голосовании, и «дикой» потребности объявить результаты нет.
Директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов, в свою очередь, считает предложение ЦИК и Роспотребнадзора совершенно здравым в сложившейся ситуации, поскольку эти меры позволят избежать столпотворения на участках и тем самым уменьшить риски.
Не думаю, что будут какие-то сложности в реализации, поскольку голосование будет так или иначе проходить по базе данных избирателей. Просто процесс будет растянут больше по времени, а не так, как мы привыкли. Также не думаю, что будут какие-то вопросы по поводу прозрачности голосования, поскольку ЦИК применит все те меры контроля, которые существуют при стандартном голосовании во время выборов.
Нет никаких сомнений в том, что если уж российские власти решили провести плебисцит по Конституции, то их не остановит ни пандемия коронавируса, ни мор скота, ни нашествие саранчи. Только не совсем понятно, для чего и куда так нужно спешить. Вряд ли россияне в скором времени резко расхотят видеть Владимира Путина своим президентом ещё 12 лет.
Над материалом также работал Сергей Изотов.
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