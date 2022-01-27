Песней Сердючки про Бандеру заинтересовались в Госдуме

Исполнение украинским артистом Андреем Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка) песни «Батько наш Бандера, Украина — мати» в передаче, которую транслирует российский телеканал, должно стать поводом для обсуждения в комитете Госдумы по информационной политике, заявил NEWS.ru председатель комитета ГД по контролю Олег Морозов («Единая Россия»). По его словам, исполнение такой композиции «выходит за грань того, что называют добром и злом».

Я думаю, наш комитет по информационной политике проявит к этому интерес, — сказал он.

Политик напомнил, что Степан Бандера был приговорён Нюрнбергским трибуналом как нацистский преступник. Он считает, что исполнением песни в первую очередь должны были заинтересоваться украинские власти. По его мнению, им следовало бы дать этому оценку или «по крайней мере дать понять, что они не солидаризируются с такого рода действиями».

Мне кажется, что это выходит за грань того, что называется добром и злом, когда дети, которые объективно должны быть вне политики, исполняют песни, восхваляющие убийцу, фашистского прихвостня. Человека, на руках которого кровь украинцев, поляков, русских. Человека, про которого ничего обсуждать нельзя, кроме того, что говорить, что его место на той свалке истории, где должны быть все нелюди и фашисты, — подчеркнул Морозов.

Политик рассказал, что видел выступление в эфире телешоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», где оно было представлено, «чтобы показать, какие сегодня процессы происходят на Украине». По его мнению, эти видео можно показывать только с видеорядом и комментариями, которые отражали бы осуждающую позицию журналиста. Он уверен, что нельзя включать подобные выпуски «просто чтобы наслаждаться».

Сердючка, выступая на концерте украинской юмористической программы «Дизель-шоу» спела песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» про идеолога украинского национализма Степана Бандеру. Данилко выступил на сцене со своими хитами. После этого к нему выбежала девочка и вручила букет цветов, артист решил спеть для ребёнка «Батько наш — Бандера». Зал встретил песню смехом и аплодисментами, а группа бэк-вокала поддержала артиста и начала подпевать.