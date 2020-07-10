Песков заявил, что в Кремле не знают подробностей дела Сафронова

https://static.news.ru/photo/e515484c-c299-11ea-9437-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль не располагает информацией о следствии по делу советника руководителя «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, потому что мы просто не располагаем информацией о следственных материалах и, конечно, мы не можем знать в деталях о том, как идёт следствие и на чём оно фокусируется, — цитирует ТАСС Пескова.

Песков подчеркнул, что не считает, что закрытость дела Сафронова может дестабилизировать общество. Он также признался, что в Кремле тоже «переживают» по поводу его задержания.

Сафронов в период своей журналистской деятельности некоторое время принимал участие в работе кремлёвского пула.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что нет никаких оснований говорить об участившихся преследованиях журналистов со стороны правоохранительных органов. Он также подчеркнул, что администрация президента не занимается вопросом задержания журналистов, вышедших с одиночными пикетами в защиту Ивана Сафронова.

Уголовное дело против Сафронова возбуждено по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет колонии. Экс-журналиста задержали в Москве 7 июля. ФСБ подозревает его в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. С чем именно связано дело, не сообщается.