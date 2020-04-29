Кремль: россиянам рано выходить на улицы

https://static.news.ru/photo/fe8b582c-8aca-11ea-98fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Динамика пандемии коронавирусной инфекции нового типа на данный момент указывает на то, что россиянам ещё рано расслабляться и выходить на улицы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день динамика колеблется, в России наблюдается прирост числа заражённых коронавирусом.

Пока ещё далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы, — цитирует Пескова ТАСС.

За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 106 498 человек.

Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 1073 летальных исхода от коронавирусной инфекции, выздоровели 11 619 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Песков назвал абсурдной идею, что за россиянами ведётся наблюдение и контроль под видом мер безопасности против распространения коронавирусной инфекции.