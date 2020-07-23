Песков заявил, что Путина проинформируют о важных деталях дела Сафронова

https://static.news.ru/photo/ad1ef72e-cccd-11ea-87f1-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие предоставит президенту России Владимиру Путину сведения о новых и важных деталях по делу экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в случае их появления. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос об информировании президента по делу бывшего журналиста. Песков подчеркнул, что всем объёмом сведений располагает только следствие. И от СК Путину наверняка поступают новые и важные детали. Со стороны защиты информирования не происходит.

По словам Пескова, дело ведётся в режиме секретности, ведь оно касается обвинений в государственной измене. Поэтому других источников данных, кроме следствия, быть не может.

Журналисты также спросили пресс-секретаря Путина, общался ли российский лидер с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, которая навещала Сафронова в СИЗО.

Я не в курсе такого доклада. Может быть, правда, письменно какая-то информация направлялась президенту, — цитирует Пескова ТАСС.

ФСБ задержала Ивана Сафронова 7 июля в Москве, после этого у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, советник Дмитрия Рогозина подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб.

Как ранее писал NEWS.ru, ФСБ в ближайшее время проведёт с Сафроновым следственные действия, сообщили его адвокаты.