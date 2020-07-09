Песков заявил, что Кремль не может заниматься делом Сафронова

https://static.news.ru/photo/38dd0d1e-c1cf-11ea-a424-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль не может заниматься делом бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас дело находится на стадии следствия. Представитель Кремля заявил, что президент не может заниматься делами в отношении отдельных граждан. Даже если вопрос касается таких граждан, как известный и талантливый Сафронов, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Следствие в отношении советника главы Роскосмоса, в силу озвученных обвинений, конечно, осуществляется в закрытом режиме, — цитирует Пескова ТАСС.

Сафронов был журналистом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант». Его статью в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. В мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом.

Работать в Роскосмосе бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

Ранее Песков заявлял, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы Роскосмоса, подозреваемого в госизмене, не связано с его журналисткой деятельностью.

Как ранее передавал NEWS.ru, задержание Сафронова вызвало широкий резонанс не только в России, но и за рубежом. Заместитель директора отдела Европы и Центральной Азии международной правозащитной организации Human Rights Watch Рейчел Денбер заявила, что по обвинениям, предъявленным Ивану, в РФ могут осудить почти каждого. Этот результат процесса, который начался в 2012 году, и сделал российские законы идеальным инструментом для безосновательного преследования граждан.