Песков: в Белоруссии наблюдается внешнее вмешательство

https://static.news.ru/photo/21a41844-e2dc-11ea-9087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Кремль отмечает наличие прямого и косвенного вмешательства из вне в дела белорусской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи, — приводит его слова ТАСС.

Песков в очередной раз отметил, что позиция Москвы состоит в том, что «проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле». Как подчеркнул Песков, если РФ вступит в переговоры с оппозицией, это также можно расценить как вмешательство в дела республики.

Он также рассказал, что российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсуждали проблему внешнего вмешательства и находятся в постоянном контакте.

Они часто общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями. Пока о большем говорить не приходится, — сказал он.

Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос, «останется ли Кремль в стороне», когда в Белоруссии наблюдается внешнее вмешательство.

Белорусские граждане вышли на массовые акции протеста после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

Позднее кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике. Она считает, что голосование было сфальсифицированным. В новом видео Тихановская на английском языке обратилась к лидерам ЕС. В среду оппозиция обратилась к белорусскому руководству с просьбой немедленно начать переговоры.

19 августа глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов». В среду вечером МИД Литвы сообщил о том, что Лукашенко включили в невъездной список. В Белоруссии между тем продолжаются забастовки на крупных предприятиях, а генпрокурор республики Александр Конюк сообщил об открытии уголовного дела о попытке захвата власти после создания Координационного совета (КС) оппозиции.

Как писал NEWS.ru, ранее Совбез Белоруссии сравнил процессы в стране с путчем 1991 года.