В Кремле опровергли наличие у Путина «дворца» в Геленджике

https://static.news.ru/photo/00ffce0c-5e39-11eb-a880-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY 3.0/commons.wikimedia.org

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование о «дворце Путина» не соответствует действительности, а его авторы ставили целью раскачать ситуацию в стране.

У Путина нет дворца в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения, и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности — это чистое враньё, и просто каждый, кто смотрит эти материалы, должны включить голову, — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков обратил внимание, что в опубликованном на YouTube расследовании не говорится, почему этот объект приписывают президенту России.

Надо просто себя спрашивать: а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос, почему это приписывается Путину, — заявил представитель Кремля.

19 января Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели 78 млн человек.

Как сообщал NEWS.ru, соавтор биографии президента РФ Владимира Путина Александр Коробко рассказал, что «дворец» в Геленджике, о котором говорится в расследовании Алексея Навального, главе государства подарили олигархи, а он, «как настоящий офицер и джентльмен», не смог от него отказаться. При этом он уточнил, что зданием в данный момент никто не пользуется.