Песков рассказал о сроках встречи Путина и Мадуро

https://static.news.ru/photo/8208b33a-393e-11eb-b2e7-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Точной даты встречи лидеров России Владимира Путина и Венесуэлы Николаса Мадуро на данный момент нет. Обсуждаться это будет по дипломатическим каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Конкретных сроков пока нет. Вы знаете, контакты осуществляются на рабочем уровне регулярно. И, собственно, сроки будут в следующем году уточняться и согласовываться по дипломатическим каналам, — сказал Песков РИА Новости.

Поводом для комментария стало заявление Мадуро о том, что он надеется в апреле — июне посетить Москву и встретиться с президентом РФ во время встречи с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах.

В парламентских выборах в Венесуэле участвуют 107 партий и объединений. Более 20 политических сил отказались от участия в голосовании, в том числе и партия оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, которого ряд стран признают в качестве президента страны.

Члены Совета Федерации, вошедшие в наблюдательную миссию на парламентских выборах в Венесуэле, встретились с президентом страны Николасом Мадуро 6 декабря, сообщал NEWS.ru.