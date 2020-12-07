Песков рассказал о сроках встречи Путина и Мадуро

Точной даты встречи лидеров России Владимира Путина и Венесуэлы Николаса Мадуро на данный момент нет. Обсуждаться это будет по дипломатическим каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Конкретных сроков пока нет. Вы знаете, контакты осуществляются на рабочем уровне регулярно. И, собственно, сроки будут в следующем году уточняться и согласовываться по дипломатическим каналам, — сказал Песков РИА Новости.
Поводом для комментария стало заявление Мадуро о том, что он надеется в апреле — июне посетить Москву и встретиться с президентом РФ во время встречи с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах.
В парламентских выборах в Венесуэле участвуют 107 партий и объединений. Более 20 политических сил отказались от участия в голосовании, в том числе и партия оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, которого ряд стран признают в качестве президента страны.
Члены Совета Федерации, вошедшие в наблюдательную миссию на парламентских выборах в Венесуэле, встретились с президентом страны Николасом Мадуро 6 декабря, сообщал NEWS.ru.