«Состояние из рук вон плохое»: Песков о российско-американских отношениях

https://static.news.ru/photo/a68d0464-c430-11ea-9123-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Состояние российско-американских отношений «из рук вон плохое», они находятся в самой низкой точке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Состояние из рук вон плохое — и в двухстороннем плане, и в плане ответственности наших двух стран за многосторонние дела, в первую очередь — по теме контроля над вооружениями и стратегической стабильности, — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли рассказал, что Вашингтон на переговорах с Москвой согласился работать над новым договором, в который будет включено всё ядерное оружие, а не только стратегическое, как в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом разрабатывается возможность будущего трёхстороннего или многостороннего соглашения по контролю над вооружениями.

Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию ДСНВ без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.

Китай никогда не согласится на участие в подобном договоре, так как у Пекина всего 300 ядерных запасов, а у РФ и США — около 1900. При этом Вашингтон, привлекая КНР к этим переговорам, «загоняет себя в ловушку». Американцы в итоге всё равно продлят соглашение, а азиатская держава откажется в него вступить, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп назвал совместную работу с Россией по теме контроля над вооружениями самым значительным аспектом двусторонних отношений.