Песков: работа для проведения саммита «нормандской четвёрки» ещё не сделана

https://static.news.ru/photo/4078c4b2-8937-11ea-8bb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Кремль заинтересован в проведении нового саммита «нормандской четвёрки», однако подготовительная работа для такой встречи ещё не проведена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наши президенты собирались в Париже в декабре. Собственно, они решили сделать домашнюю работу до того, как встретятся в следующий раз в Берлине на высшем уровне. Домашняя работа пока не сделана, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что данный вопрос является крайне важным и для России, и для Германии, и для Франции.

Как ранее писал NEWS.ru, руководители министерств иностранных дел «нормандской четвёрки» — России, Украины, Франции и Германии — 30 апреля проведут переговоры в формате видеоконференции.