Песков: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году

https://static.news.ru/photo/86a8f96a-c29a-11ea-a49d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Пётр Порошенко Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Обмена поздравлениями между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось, — сказал представитель Кремля.

Он также выразил сожаление, что такие поздравления не осуществляются и сейчас.

Кроме того, Песков отметил, что он ничего не знает о телефонных разговорах с такими поздравлениями.

Ранее стало известно, что Андрей Деркач опубликовал новую порцию разоблачительных «плёнок». На этот раз на записях представлен якобы разговор пятого президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года, то есть через два месяца после трагедии в Дебальцево.

Представленные как главы Украины и России люди обсуждают проект введения миротворческого контингента и экономические проблемы Донбасса. В частности, Порошенко говорит об оптимизации работы Трёхсторонней контактной группы в Минске. На что его собеседник обещает передать эти рекомендации Лаврову. При этом тон общения сложно назвать деловым, неоднократно звучат смех и шутки.

Как ранее писал NEWS.ru, представители пресс-службы партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко отреагировали на обнародование «переговоров» политика с российским лидером Владимиром Путиным.