Песков оценил возможность вхождения Донбасса в состав РФ

https://static.news.ru/photo/2d8d2bec-bf7c-11ea-ade8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не располагает информацией, касающейся «шагов в сторону России» со стороны самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Касаемо каких-то шагов де-факто в сторону России, то мне об этом ничего не известно. Какой-либо информацией на этот счёт я не располагаю, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Этот вопрос представителю Кремля задали после того, как некоторые политики стали выдвигать предположения о возможности включения ДНР и ЛНР в состав РФ.

Поводом стало заявление украинского политика Александра Бородая. Он с 16 мая по 7 августа 2014 года являлся председателем Совета министров ДНР. В августе 2014 года был назначен генеральным советником, заместителем председателя Совета министров ДНР Александра Захарченко и пробыл в этой должности до 20 октября 2014 года.

Он заявил, что республики Донбасса станут частью России уже в ближайшем будущем. По его словам, шагом к скорому объединению стало голосование жителей ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта, по поправкам в Конституцию РФ. Своё заявление Бородай сделал на съезде российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков оценил слова бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая о том, что Донбасс может войти в состав России. Он не поверил в слова своего бывшего сторонника и назвал их «безответственным трёпом».