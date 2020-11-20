Песков прокомментировал скандал с разорванным портретом Путина в Петербурге

https://static.news.ru/photo/8dfd57f2-2b17-11eb-8f3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инструкций об обязательном размещении портретов президента Российской Федерации Владимира Путина в госучреждениях нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Это никак не регламентировано. Инструкций на этот счёт нет и быть не может, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он также оценил инцидент с разорванным портретом Путина, который произошёл в Санкт-Петербурге.

Это всё-таки наш президент. Это плохо, вот так себя вести и так поступать, — добавил пресс-секретарь.

Ранее полиция Санкт-Петербурга начала проверку из-за порванного портрета президента РФ Владимира Путина. Инцидент произошёл на заседании совета муниципального образования «Смольнинское». Показания сотрудники правоохранительных органов взяли у депутата от партии «Яблоко» Никиты Юферева. Он признался, что разорвал портрет «неизвестного, похожего на Владимира Путина».

Парламентарий пояснил, что повесил на стену муниципального образования портрет поэта Александра Пушкина. А вечером 18 ноября обнаружил, что его заменили «портретом неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина». Юферев демонтировал этот портрет и в порыве ярости порвал. От полиции депутат требует провести проверку на предмет пропажи портрета Пушкина, передаёт «Фонтанка».

После того как мужчина порвал портрет «похожего на Путина человека», сотрудница администрации вызвала полицейских. Стражи порядка прибыли уже через час. Они полтора часа ждали окончания заседания, после чего приступили к опросу присутствующих.