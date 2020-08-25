Песков прокомментировал покушения на критиков Путина

https://static.news.ru/photo/6236bcbc-e6c0-11ea-9b21-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ряд убийств и других инцидентов с критиками президента Владимира Путина, которые считают покушениями, не являются тенденцией. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько в Кремле считают необходимым демонстрировать особое отношение к преступлениям против Владимира Кара-Мурзы, Петра Верзилова и Бориса Немцова.

По словам Пескова, он бы не стал вычленять здесь какую-то тенденцию в убийствах, происходящих в разных странах мира, тех, кто критикует Путина.

Это не так. Я не могу с вами согласиться в том, что это какая-то тенденция, — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал сообщения немецких врачей о возможном отравлении оппозиционера Алексея Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По его словам, пониженный уровень холинэстеразы у блогера выявили ещё во время пребывания в больнице Омска. Этот факт, уточнил представитель Кремля, по-разному трактуется медиками двух стран.

24 августа врачи берлинской клиники Charite, где в настоящее время находится оппозиционер, обнародовали первые результаты его обследования. Согласно их данным, блогер мог быть отравлен. Точно вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ, писал NEWS.ru.

В настоящее время Навальный остаётся в состоянии искусственной комы. Состояние его здоровья оценивается как серьёзное, но острой угрозы жизни нет. Об этом заявили врачи берлинской клиники. По словам медперсонала, они пока не могут оценить последствия болезни для его организма. Не исключено, что они окажутся долгосрочными, особенно для нервной системы.