Песков прокомментировал объявление в розыск Тихановской

https://static.news.ru/photo/49894d06-0f9c-11eb-b5a3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У российских правоохранительных органов нет претензий к объявленной в розыск экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У нас нет вопросов к Тихановской, мы её в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы, в свою очередь, имеем с ними единую систему и единые обязательства, — цитирует ТАСС Пескова.

Отвечая на вопрос, попадает ли ситуация с Тихановской в разряд тех, которые можно посчитать преследованием по политическим мотивам, Песков ответил отрицательно.

Как писал NEWS.ru, источник в правоохранительных органах сообщил, по какой причине Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России. Оказалось, что межгосударственный розыск связан с призывами к причинению вреда национальной безопасности Белоруссии. В МВД подчеркнули, что политика включили в базу разыскиваемых лиц, так как Главный информационно-аналитический центр ведомства формирует и ведёт межгосударственный информационный банк. Он работает на основании соглашения силовых ведомств двух стран в области обмена сведениями. Следовательно, Тихановскую объявили в розыск в Белоруссии, но осуществляться он будет также в РФ, потому как розыск является межгосударственным.

Ранее Тихановская объявила срок так называемого народного ультиматума Александру Лукашенко. К 25 октября он и его подчинённые должны выполнить ряд условий.

В Минске и в других городах республики уже третий месяц не прекращаются акции протестов. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.