Песков призвал не предаваться излишнему оптимизму по отношениям РФ и США

Россия и Соединённые Штаты взаимодействуют и сотрудничают там, где это выгодно, но не стоит предаваться излишнему оптимизму по вопросу взаимоотношений стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что сотрудничество ведётся в космической и военной сферах — военные обеих стран действуют в одних и тех же регионах, поэтому важно избегать «нежелательных столкновений».
Но наряду со всеми позитивными оценками, которые звучали из уст президента США, всё-таки давайте не забывать и его слова о том, что «он является президентом, который занимает самую жёсткую позицию в отношении России», — сказал Песков.
Как ранее писал NEWS.ru, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал совместное заявление президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа к 75-летнему юбилею встречи союзных войск на Эльбе сигналом тем, кто спекулирует на истории в политических целях.
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