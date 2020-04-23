Песков призвал не предаваться излишнему оптимизму по отношениям РФ и США

https://static.news.ru/photo/8245de84-8856-11ea-841b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Соединённые Штаты взаимодействуют и сотрудничают там, где это выгодно, но не стоит предаваться излишнему оптимизму по вопросу взаимоотношений стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что сотрудничество ведётся в космической и военной сферах — военные обеих стран действуют в одних и тех же регионах, поэтому важно избегать «нежелательных столкновений».

Но наряду со всеми позитивными оценками, которые звучали из уст президента США, всё-таки давайте не забывать и его слова о том, что «он является президентом, который занимает самую жёсткую позицию в отношении России», — сказал Песков.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал совместное заявление президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа к 75-летнему юбилею встречи союзных войск на Эльбе сигналом тем, кто спекулирует на истории в политических целях.