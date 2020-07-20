Песков подсказал украинцам, как закончить войну в Донбассе

https://static.news.ru/photo/e6712932-ca7c-11ea-8814-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что для окончания войны в Донбассе президенту Украины Владимиру Зеленскому вовсе не обязательно звонить своему российскому коллеге Владимиру Путину. Ранее с таким предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несёт Украина по Минским соглашениям. Совершенно не обязательно звонить Владимиру Владимировичу, главное — прекратить войну, — цитирует «Царьград» Пескова.
Он также отметил, что ситуация в Донбассе по-прежнему остаётся напряжённой.
Как писал NEWS.ru, Москва обеспокоена заявлениями Киева о том, что Минские соглашения потеряли актуальность и что их следует пересмотреть или заменить более современным документом. По словам Дмитрия Пескова, отказ Украины от выполнения договорённостей может свести на нет попытки урегулирования ситуации в Донбассе. Он уточнил, что представители Киева категорически отказываются от каких-либо контактов и общения с ними. Именно это делает невозможным выработку нового документа. По мнению представителя Кремля, «ситуация действительно оставляет желать лучшего». При этом пресс-секретарь российского лидера указал на недопустимость вольных трактовок Минских соглашений. Он подчеркнул, что в них прописаны однозначно все пункты и зафиксирована определённая последовательность действий, которые призваны вывести ситуацию к урегулированию.