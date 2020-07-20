Песков подсказал украинцам, как закончить войну в Донбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не считают, что на митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала вышли провокаторы. Также в правительстве не думают, что акции протеста были проплачены командой находящегося в СИЗО «Лефортово» политика. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в целом по делу Фургала ничего нового добавить пока нельзя. Как подчеркнул Песков, в настоящее время ведётся следствие, больше сообщить по этому поводу нечего. Если отвечать на...