Песков: отношение РФ к ситуации в Донбассе не изменилось

https://static.news.ru/photo/2d55797c-ac1c-11ea-8271-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Донецкая и Луганская народные республики являются самопровозглашёнными государственными образованиями, которые вышли из состава Украины. Российская сторона не изменила своё отношение по этому вопросу.

Один из украинских журналистов попытался зацепиться за слова политика о «выходе непризнанных республик» из состава Украины. В ответ Песков попросил не искажать смысл сказанного, потому что РФ рассматривает события в Донбассе как внутриукраинский конфликт.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что люди, проживающие в ЛНР и ДНР, имеют право на двойное гражданство, так как Украина отказалась от них. Москва упросила для них процедуру получения российского паспорта, передаёт ТАСС.

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от Украины после смены власти в стране в результате Евромайдана. Украинские власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё вошли представители Украины, ОБСЕ и России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в «нормандском формате» в рамках Трёхсторонней контактной группы, писал NEWS.ru.