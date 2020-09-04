Песков отказался комментировать заявление Минска про отравление Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что материалы разведки Белоруссии, якобы доказывающие фальсификацию данных об отравлении блогера Алексея Навального, переданы в ФСБ. При этом он отказался от комментариев по этой теме.
По словам Пескова, ФСБ доложит об этих материалах президенту России Владимиру Путину, так как это «функция любой спецслужбы».
Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом, — сказал он.
На вопрос, кому склонна верить Москва — ФРГ или Белоруссии — Песков ответил, что затрудняется что-либо сказать по содержанию переданных белорусской стороной материалов. Обращаясь к главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, который заявлял, что раз президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в фальсификации данных, значит он располагает достаточными основаниями, пресс-секретарь главы российского государства призвал быть точным и не передёргивать факты,
Он не исключал такую возможность, Нарышкин, давайте будем точными, — заявил Песков.
Само заявление белорусского лидера он комментировать не стал, сославшись на то, что не ознакомлен с предоставленной Минском информацией.
Ранее NEWS.ru писал о том, что с первых дней госпитализации Алексея Навального Москва ничего не скрывала. Российские медики давали больше информации, чем немецкие коллеги сейчас. Об этом заявили в Кремле.
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