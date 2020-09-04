Песков отказался комментировать заявление Минска про отравление Навального

https://static.news.ru/photo/bb2d2344-ee98-11ea-9c3f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что материалы разведки Белоруссии, якобы доказывающие фальсификацию данных об отравлении блогера Алексея Навального, переданы в ФСБ. При этом он отказался от комментариев по этой теме.

По словам Пескова, ФСБ доложит об этих материалах президенту России Владимиру Путину, так как это «функция любой спецслужбы».

Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом, — сказал он.

На вопрос, кому склонна верить Москва — ФРГ или Белоруссии — Песков ответил, что затрудняется что-либо сказать по содержанию переданных белорусской стороной материалов. Обращаясь к главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, который заявлял, что раз президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в фальсификации данных, значит он располагает достаточными основаниями, пресс-секретарь главы российского государства призвал быть точным и не передёргивать факты, передаёт ТАСС.

Он не исключал такую возможность, Нарышкин, давайте будем точными, — заявил Песков.

Само заявление белорусского лидера он комментировать не стал, сославшись на то, что не ознакомлен с предоставленной Минском информацией.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с первых дней госпитализации Алексея Навального Москва ничего не скрывала. Российские медики давали больше информации, чем немецкие коллеги сейчас. Об этом заявили в Кремле.