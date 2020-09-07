Песков опроверг контакты Кремля с белорусской оппозицией

https://static.news.ru/photo/b7ef9ba2-f1b9-11ea-8857-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Координационный совет белорусской оппозиции не контактировал с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, у них это сделать не получилось, контактов у них не было. Вы знаете, что решением конституционного суда этот самопровозглашённый орган был признан незаконным, неконституционным, поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, в которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии убеждён , что в стране пытаются провести «цветную революцию».

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.