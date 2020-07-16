Песков оценил отношения России и США

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Отношения Россия и США никогда не были простыми. На нынешнем этапе их также нельзя характеризовать как близкие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Очень близкими они не были никогда, нет повода для «медового месяца» и сейчас. Чтобы был «медовый месяц», сначала надо пожениться, а жениться никто не собирается, — заявил представитель Кремля в эфире радиостанции «Авторадио».

Он также подчеркнул, что некоторые признаки ростков взаимодействия Москвы и Вашингтона на фоне пандемии есть, но никаких конкретных результатов этого взаимодействия пока нет, поэтому Кремль всегда настороже.

В апреле Песков отмечал, что не стоит проецировать эффективность диалога президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по вопросу стабилизации мирового нефтяного рынка на отношения между двумя странами. По его словам, на общий фон двусторонних российско-американских отношений это не повлияет.

10 апреля Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на нефтяном рынке, включая сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, а также затронули тему борьбы с коронавирусом, писал NEWS.ru.