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Песков не знает, будут ли прививаться от коронавируса Путин и Лукашенко

13:04, 25 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будут ли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко лично участвовать в третьем этапе тестирования российской вакцины «Спутник V» от коронавируса COVID-19, неизвестно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает об этом.

Здесь я не могу вам сказать. Просто не располагаю такой информацией, — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Вместе с тем, Песков подтвердил, что граждане соседней республики на добровольных началах смогут принять участие в тестировании, а Белоруссия станет первой страной, куда будет экспортирован препарат.

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована Министерством здравоохранения 11 августа, несколько дней спустя была выпущена первая партия препарата. В гражданский оборот он может поступить спустя месяц после старта третьего этапа исследований. Медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением исследований. То же касается людей из групп риска.

Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

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