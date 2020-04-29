Песков не стал комментировать взаимодействие светских и церковных властей

https://static.news.ru/photo/c1c72b10-8a01-11ea-be4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментария по поводу совместной работы светских и церковных властей в условиях распространения коронавируса.

Я оставлю без ответа этот вопрос, — сказал представитель Кремля.

Сейчас в России COVID-19 заболели 99 399 человек из 85 регионов страны. За весь период с начала пандемии умерли 972 пациента, а справиться с болезнью удалось 10 286.

Ранее Патриарх Кирилл пообещал наказать священнослужителей, которые не соблюдают указания против распространения коронавируса, писал NEWS.ru.