Песков не может судить об аутентичности записи разговора Путина и Порошенко

https://static.news.ru/photo/6e18a672-c2a2-11ea-9952-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи телефонном разговоре Владимира Путина и украинского президента Петра Порошенко в 2015 году, заявил, что не может судить об аутентичности опубликованной в интернете записи.

Мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место. Я также не могу ничего сказать об аутентичности этой записи, — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков не смог ответить на вопрос, поздравлял ли Порошенко 12 июня 2014 года Путина с Днём России.

Я не могу подтвердить этот факт, никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось, не осуществляется и сейчас, к сожалению, — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера.

Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал новую порцию разоблачительных «плёнок». На этот раз на записях представлен якобы разговор пятого президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года, то есть через два месяца после трагедии в Дебальцево.

Представленные как главы Украины и России люди обсуждают проект введения миротворческого контингента и экономические проблемы Донбасса. В частности, Порошенко говорит об оптимизации работы Трёхсторонней контактной группы в Минске. На что его собеседник обещает передать эти рекомендации Лаврову. При этом тон общения сложно назвать деловым, неоднократно звучат смех и шутки.

Да этого Деркач также обнародовал записи якобы телефонных разговоров и тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Среди тем переговоров было предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma. Также «плёнка» доказывает, что Байден связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина.

Как писал NEWS.ru, представители пресс-службы партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко отреагировали на обнародование «переговоров» политика с российским лидером Владимиром Путины.