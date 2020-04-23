Песков: не Кремль должен принимать решение о цифровых пропусках в стране

https://static.news.ru/photo/92c54aca-854e-11ea-85a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о введении на территории всей страны системы цифровых пропусков – прерогатива правительственного штаба по предотвращению распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это не вопрос Кремля. Это вопрос координационной комиссии, вопрос штаба, который ведёт борьбу с распространением коронавируса, — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее NEWS.ru писал, что федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте Российской Федерации. Об этом сообщили в Минкомсвязи страны.

В рамках первой очереди к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа: Костромская, Тамбовская, Тульская, Владимирская, Ярославская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62773 (+ 4774 за последние сутки), 4891 выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.