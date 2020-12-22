Песков назвал санкции США в отношении РФ очередным враждебным шагом

https://static.news.ru/photo/860557da-443e-11eb-924e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Новые американские санкции в отношении России — это очередной враждебный шаг со стороны Вашингтона, который всё больше отдаляет возможность нормализации отношений между двумя странами, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это очередной враждебный шаг по отношению к России. Можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в плохой форме российско-американские отношения, — приводит слова Пескова РБК.

Ранее Министерство торговли США обнародовало перечень из 103 компаний из Китая и России, связанных с вооружёнными силами, в отношении которых будут применены ограничения на экспорт. Всего в списке 45 российских компаний и 58 предприятий из Китая, в том числе российская корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», Объединённая авиастроительная корпорация и другие.

Как писал NEWS.ru, в Ростехе отреагировали на внесение корпорации в новый санкционный список американского Минюста. По мнению представителя корпорации, это является очередным витком недружественных действий США.

По словам российского сенатора Константина Косачева, США применяют санкции в отношении российских производств, так как видят угрозу со стороны конкурентоспособных технологий России.