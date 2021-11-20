Песков назвал отсутствующую деталь на карте тюркского мира Эрдогана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил фото президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с картой тюркского мира. В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что на карте не хватает одной детали — большой красной звезды.

Наши турецкие партнёры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте всё-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира, — сказал Песков.

По его словам, таковой находится вовсе не в Турции, а на территории России — на Алтае. Он пояснил, что это священное для любого тюрка место, поскольку именно отсюда они и пошли родом.

Карту Эрдоган получил в подарок от главы националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлета Бахчели. Фото, на котором они позируют вместе с картой, опубликовано в Twitter партии. По версии ПНД, в состав «тюркского мира» должны входить часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, часть Китая, а также отдельные территории Монголии и Ирана.

Genel BaÅkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Devlet BAHÃELÄ°, CumhurbaÅkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ERDOÄAN ile CumhurbaÅkanlÄ±ÄÄ± KÃ¼lliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/OOLtsXsRFj — MHP (@MHP_Bilgi) November 17, 2021

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил о неизбежности вооружённого конфликта между Россией и Западом. По его словам, Турция — одно из направлений, откуда следует ждать эскалации. Эксперт отметил, что Запад поддержит всё, что направлено против России и её границ.