Песков назвал ерундой связь украинского нардепа Деркача со спецслужбами РФ

https://static.news.ru/photo/b80dc23c-0f9e-11eb-81bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Деркач/facebook.com

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации в СМИ о том, что украинский народный депутат Андрей Деркач якобы причастен к российским спецслужбам. Он призвал не верить слухам и отметил, что ему даже личность эта незнакома.

Даже не в курсе этого. Кто это? А ещё лучше не читайте такую ерунду в газетах, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения прессы о том, что Деркач был российским агентом, передавшим компромат на кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена. Также Песков, улыбнувшись, посоветовал спросить у спецслужб, правда ли, что Деркач российский агент.

США ввели санкции против Деркача 10 сентября и он сразу же назвал это местью со стороны представителей американских демократов и самого Байдена. При этом «российским агентом» Деркача назвал американский Минфин, который утверждает, он с конца 2019 года вёл скрытую кампанию. С мая по июль 2020 года он опубликовал отредактированные записи и другие неподтверждённые сведения, чтобы дискредитировать американских официальных лиц и выдвинул необоснованные обвинения против американских и других зарубежных политиков, отмечает Минфин США.

На аудиозаписях были слышны голоса, похожие на пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Речь в беседе шла о повышении тарифов вместо 75% на 100% и событиях в крыму.

Кроме того, в начале августа глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что Москва вмешивается в американские выборы с помощью Деркача и пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Как писал NEWS.ru, ранее Деркач в эфире украинского телевидения, это не Украина должна Западу деньги, а он Киеву. Депутат уверен, что западные страны выводили деньги из страны под предлогом проведения реформ.