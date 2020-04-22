Песков назвал чушью публикации о ссоре Путина с принцем Саудовском Аравии

https://static.news.ru/photo/4b4b1170-849a-11ea-856c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман не ругались и не ссорились накануне мартовских переговоров ОПЕК+, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Британское издание Middle East Eye со ссылкой на источники сообщило, что неудачным переговорам о сокращении нефтедобычи в мире предшествовал телефонный разговор на повышенных тонах Путиным и бен Сальманом. Срыв мартовской сделки ОПЕК+ запустил обвал цен на нефть.

Чушь очередная, — заявил Песков, комментируя РИА Новости данные Middle East Eye.

Как писал NEWS.ru, нефть резко подешевела 9 марта после отказа России продлить соглашение с ОПЕК. Саудовская Аравия ответила на российский демарш демпингом и рекордным наращиванием добычи, обрушив мировые цены.

В начале апреля Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились на два года сократить объём нефтедобычи, чтобы восстановить цены в условиях мировой пандемии и снижения потребления топлива. Но 20 апреля начался новый обвал рынка, связанный с заполнением существующих нефтехранилищ.