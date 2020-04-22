Песков назвал чушью публикации о ссоре Путина с принцем Саудовском Аравии

Российский президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман не ругались и не ссорились накануне мартовских переговоров ОПЕК+, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Британское издание Middle East Eye со ссылкой на источники сообщило, что неудачным переговорам о сокращении нефтедобычи в мире предшествовал телефонный разговор на повышенных тонах Путиным и бен Сальманом. Срыв мартовской сделки ОПЕК+ запустил обвал цен на нефть.
Чушь очередная, — заявил Песков, комментируя РИА Новости данные Middle East Eye.
Как писал NEWS.ru, нефть резко подешевела 9 марта после отказа России продлить соглашение с ОПЕК. Саудовская Аравия ответила на российский демарш демпингом и рекордным наращиванием добычи, обрушив мировые цены.
В начале апреля Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились на два года сократить объём нефтедобычи, чтобы восстановить цены в условиях мировой пандемии и снижения потребления топлива. Но 20 апреля начался новый обвал рынка, связанный с заполнением существующих нефтехранилищ.