Песков: на встречу с Путиным можно попасть только после теста на COVID

https://static.news.ru/photo/4d65ec8a-885c-11ea-a916-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, какие меры приняты, чтобы обезопасить от коронавируса Владимира Путина и администрацию президента.

Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью. Дистанцию он соблюдать старается. Кроме того, к президенту, естественно, невозможно попасть без соответствующего тестирования, — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Отвечая на вопрос, берут ли у Путина тесты на коронавирус, его пресс-секретарь сказал: «Разумеется».

Песков подтвердил, что и сам он сдаёт анализы. Определённая часть сотрудников администрации президента, по его словам, тестируется несколько раз в неделю.

Поскольку мы постоянно ходим на работу. Какая-то часть работает удалённо, кто-то приезжает на работу только в случае необходимости — когда требуется, например, подготовка дистанционных мероприятий, — рассказал он.

По словам Пескова, учитывается и то, что тесты не отличаются стопроцентной точностью:

Все возможные меры предосторожности принимаются, — подчеркнул он.

31 марта стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился COVID-19. Президент РФ посещал это учреждение на прошлой неделе и контактировал с медиком напрямую. После информации об инфицировании Проценко Песков заявил, что глава государства регулярно проходит тесты на COVID-19 и у него «всё нормально». Однако с этого дня Путин стал проводить все свои встречи и переговоры из резиденции в Ново-Огарёво, в основном в дистанционном формате.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на критику в свой адрес, прозвучавшую на слова о причинах введения пропусков в Москве. Он продолжает считать, что столичная мэрия пошла на этот шаг «из-за недисциплинированности граждан». Правда, мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что власти решились на это из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.