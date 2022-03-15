Песков: Кремль «разочарован» отсутствием реакции Запада на удар по Донецку

В Кремле «весьма разочарованы» отсутствием реакции НАТО, ЕС и США на удар Украины по центру Донецка, который произошёл 14 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. По его словам, западные лидеры также отказались осудить кого-либо за этот инцидент.

Ни европейские лидеры, ни моя коллега Псаки, ни ее руководитель президент США Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО ни вчера, ни сегодня не говорили ничего <...> о тех невинных гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили ВС Украины, — заявил Песков.

14 марта в результате удара украинской ракеты у Дома правительства в центре Донецка погибли 17 человек. Ещё 28 жителей, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения. В ДНР был объявлен траур.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики произошедшее назвали терактом. Как пояснил глава республики Денис Пушилин, удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта и если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в использованной при ударе по Донецку ракете размещался запрещённый кассетный заряд.

В Кремле назвали произошедшее атакой на гражданское население. В Минобороны России заявили, что ракета была выпущена из Красноармейска, который находится под контролем украинских националистов, а само решение было принято после утверждения руководством Вооружённых сил Украины в Киеве.