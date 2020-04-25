Песков: когда звонит Путин, «никто не медлит с ответом»

https://static.news.ru/photo/5a75e05a-87b3-11ea-b731-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Путин постоянно использует систему конференц-связи в общении с членами правительства и администрации президента. «Никто не медлит с ответом», рассказал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что в онлайн-режиме к беседе могут подключиться руководители регионов.

Встречи проходят не для красного словца. Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально. И поэтому президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии, — рассказал официальный представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1».

Песков также анонсировал очередное обращение Путина по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в стране.

В России на 26 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 (+517) человек выздоровели, умерли 747 (+66) человек. В Москве 42 480 (+2971) заболевших, 3175 исцелились, 404 стали жертвами недуга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса и текущий кризис продемонстрировали, что эффективность ряда международных организаций оставляет желать лучшего. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это касается в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО) и «Большой двадцатки» (G20).