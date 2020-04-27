Песков: дата саммита Совбеза ООН ещё не согласована

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата саммита пятёрки Совета безопасности ООН ещё не определена.
Об этом он сообщил журналистам 27 апреля,
Саммит Совбеза пока не согласован, — сказал пресс-секретарь.
Песков уточнил, что встреча пройдёт в режиме видеоконференции на фоне пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведение виртуального саммита пятёрки постоянных членов Совбеза ООН утверждено. Саммит, на котором планируется обсудить меры противодействия коронавирусу, пройдёт в формате видеоконференции, в настоящее время согласовывается его дата.
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