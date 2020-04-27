Песков: дата саммита Совбеза ООН ещё не согласована

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что не видит со стороны нового руководства Еврокомиссии попыток пересмотра отношений с Россией. В то же время он подчеркнул, что Москва готова к «разговору со всеми структурами Евросоюза».

Новый высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель не раз декларировал своё намерение начать пересмотр политики Евросоюза на российском направлении. Пока мы ничего не видели, — цитирует РИА Новости...