Политика

Песков: дата саммита Совбеза ООН ещё не согласована

12:57, 27 апреля 2020
Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата саммита пятёрки Совета безопасности ООН ещё не определена.

Об этом он сообщил журналистам 27 апреля, передаёт ТАСС.

Саммит Совбеза пока не согласован, — сказал пресс-секретарь.

Песков уточнил, что встреча пройдёт в режиме видеоконференции на фоне пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведение виртуального саммита пятёрки постоянных членов Совбеза ООН утверждено. Саммит, на котором планируется обсудить меры противодействия коронавирусу, пройдёт в формате видеоконференции, в настоящее время согласовывается его дата.

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