Персональным данным пропишут защиту

Депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин и Василий Пискарёв («Единая Россия») предложили увеличить размер штрафов за разглашение персональных данных граждан, в том числе сотрудников правоохранительных органов, в 10 раз. Соответствующий проект поправок в КоАП РФ опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента. К такого рода информации авторы инициативы также отнесли коммерческую, банковскую и адвокатскую тайны. В Совете Федерации NEWS.ru сообщили, что одного ужесточения санкций за подобные нарушения недостаточно, и пообещали подробнее рассмотреть проблему сохранности данных, не подлежащих разглашению, на круглом столе на следующей неделе. В адвокатском сообществе, тем временем, опасаются, что предлагаемые поправки не только не испугают мошенников, но и могут серьёзно ограничить деятельность адвокатов и журналистов.

В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях максимальный штраф за разглашение информации ограниченного доступа составляет тысячу рублей для граждан и пять тысяч для должностных лиц. Законопроектом же, внесённым представителями «Единой России», предлагается увеличить его размер до 10 тысяч рублей для граждан и 50 тысяч для должностных лиц.

Как пояснил журналистам один из авторов документа, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, действующие санкции не менялись последние 10 лет и не служат достаточным препятствием для того, чтобы «та или иная личная информация, служебная, профессиональная тайна не стала достоянием общественности, продавалась или распространялась в Интернете».

Потому мы предложили десятикратно увеличить штрафы, чтобы защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников, — подчеркнул он.

В пояснительной записке к документу отмечается, что незаконное разглашение защищаемой информации и последующее её размещение в открытом доступе «наносит значительный вред правам и законным интересам граждан, организаций, а также охраняемым законным интересам общества и государства».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ответственность за разглашение данных, находящихся под защитой, должна быть жёсткой, убеждена и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Ведь утечка, например, персональных данных может привести к самым неприятным последствиям для людей, которые подвергаются риску, сами того не подозревая. Но думать только об ужесточении санкций недостаточно, так как всегда найдётся тот, кто готов будет «рискнуть», либо кто сошлётся на незнание закона. Более важное направление работы в этом направлении — максимально чёткое технологическое обеспечение сохранности не подлежащей разглашению информации. Если нет возможности её похитить, не будет и искушения. Ирина Рукавишникова первый замглавы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству первый замглавы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству

Сенатор также пообещала, что эта тема будет подробно рассмотрена в рамках круглого стола в Совете Федерации на следующей неделе.

По мнению старшего преподавателя департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталии Пшеничниковой, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие персональные данные граждан давно уже перестали быть сакрально тайными.

Безответственное отношение граждан и должностных лиц — операторов персональных данных приводит к тому, что в Сеть утекают гигабайты персональной и тайной информации о гражданах и организациях. В таких условиях новые инициативы депутатов Госдумы будут очень востребованы. Общество давно ждёт от государства подобных инициатив. Наталия Пшеничникова старшый преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» старшый преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия»

Эксперт уверена, что увеличение штрафов за разглашение персональной информации не только приведёт к сокращению числа подобных нарушений, но и уменьшит количество нежелательных звонков гражданам с целью продажи товаров или услуг.

А вот в адвокатском сообществе к предложению думских единороссов отнеслись более чем скептически. Адвоката, партнёра коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова в первую очередь насторожил объем внесённого в Госдуму документа.

Любопытная такая точечная поправка. Первое, что вызывает интерес, — это очень маленький законопроект, буквально на два абзаца. Есть вопросы и к объяснению этой инициативы. Пояснительная записка говорит, что нужно эти данные защитить от мошенников и предлагает увеличить штрафы, однако любому понятно, что любого мошенника штраф в 10 тысяч рублей, мягко говоря, не испугает. И его подельников тоже. Поэтому, если кто-то и решится на такое правонарушение, то разницы между тысячей рублей и десятью тысячами для них не будет. А вот к чему приведёт этот законопроект, я боюсь, как раз к тому, что должностные лица будут намного консервативнее подходить к предоставлению соответствующей информации, в том числе на адвокатские запросы. Станислав Данилов адвокат, партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper адвокат, партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper

Эксперт полагает, что законодатель через борьбу с мошенниками и прочими недобросовестными элементами может решать совсем другие задачи. Например, таким образом идёт «закручивание гаек» в рамках борьбы силовых структур с адвокатской деятельностью и с журналистами.

Над материалом также работала Виктория Немис.