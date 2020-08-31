Переход школ Украины на мову сравнили с отмораживанием ушей назло бабушке

https://static.news.ru/photo/c1247fd4-eb70-11ea-b379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

В Кремле прокомментировали отказ от русского языка в школах Украины с 1 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил власти страны с ребёнком, который хочет «назло бабушке отморозить уши».

В данном случае [украинская сторона], наверное, решила назло бабушке отморозить уши. Мы можем только выразить сожаление, но какие-то гуманитарные шаги мы не можем предпринять, потому что любые шаги бы были заблокированы просто украинской стороной, — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Решение о переходе на мову было принято на основании закона «Об образовании», подписанного бывшим президентом Украины Петром Порошенко ещё в сентябре 2017 года. Согласно ему, русскоязычные школы страны должны начать преподавание на государственном языке с сентября 2020 года, а образовательные учреждения, где использовались языки Евросоюза, — с 2023-го.

6 декабря 2019 года Венецианская комиссия Совета Европы пришла к выводу, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике. Эксперты СЕ призвали Украину пересмотреть закон о госязыке. Представители комиссии отмечают «необходимость содействия использованию украинского языка в качестве государственного» с учётом «особого места русского языка на Украине», писал NEWS.ru.