Пекин: визитом в Тайвань глава сената Чехии вмешался в политику Китая

https://static.news.ru/photo/509aa38c-ea9f-11ea-999d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walid Berrazeg/Global Look Press

Визит главы верхней палаты чешского парламента (сената) Милоша Выстрчила в Тайвань является серьёзным вмешательством во внутреннюю политику Китая. Действия политика нарушили суверенитет региона и территориальную целостность, а также главные принципы международных отношений, заявило посольство КНР в Праге. Поездка европейского сенатора по Тайваню началась 30 августа 2020 года.

Выстрчил является вторым по значимости политиком Чехии после президента. Он вылетел из Праги в Азию во второй половине дня 29 августа. В ночь на 30 августа он уже был в Тайбэе, передаёт Чешское ТВ.

Его сопровождают около 90 бизнесменов из Чехии, а также некоторые политики. Например, глава Праги Зденек Гржиб. В Тайване запланированы переговоры делегации республики с местными чиновниками, а также контакты по поводу торгового сотрудничества. Возвращение в Чехию запланировано на 5 сентября.

Господин Выстрчил безразличен к китайско-чешским отношениям и успешному двустороннему сотрудничеству. Он проигнорировал мнение широкой общественности своей страны. Руководствуясь собственными политическими интересами, он настоял на визите в Тайвань, допуская серьёзное вмешательство во внутренние дела КНР, — говорится в заявлении посольства КНР в Чехии на официальном сайте дипмиссии.

С поездкой главы сената в Азию также не согласились президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Андрей Бабиш и некоторые другие политики республики, поддерживающие соблюдение принципа «одного Китая». От действий Выстрчила также дистанцировались в МИД Чехии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время пандемии коронавируса Тайвань удивил весь мир тем, что несмотря на близкое соседство с Китаем, быстро взял под контроль инфекцию на своей территории. Об уникальном опыте острова написано немало статей в мировых СМИ. NEWS.ru решил обратиться напрямую к главе представительства в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Кэн Чжун-Юну, чтобы узнать, чему Тайвань может научить Россию.