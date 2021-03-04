Пчёлы «за»: поправки в УК для борьбы с пытками поможет разработать ФСИН

Совет Федерации создал рабочую группу, которая подготовит поправки в Уголовный кодекс, которые, по идее законодателей, должны будут помочь бороться с пытками. Внести подобные изменения больше 20 лет рекомендует России профильная комиссия ООН, местные правозащитники также неоднократно выходили с аналогичной инициативой, однако по неизвестным причинам решение принято только сейчас. Интересно, что в разработке фактически будут участвовать также высокопоставленные представители ФСИН — структуры, сотрудникам которой ответственность по новым статьям грозит в первую очередь. Об этом — в материале NEWS.ru.

«Навести порядок во дворе без дворника»

Как рассказала NEWS.ru глава рабочей группы, сенатор Людмила Нарусова, в неё вошли экс-председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов, омбудсмен Татьяна Москалькова, член СПЧ и глава Комитета против пыток Игорь Каляпин, член Общественной палаты РФ Александр Холодов, завкафедрой уголовного процесса СПБГУ Алексей Александров, сенаторы Башкин, Оюн, Полетаев, а также правозащитник Лев Пономарёв. По словам Нарусовой, состав группы будет пополнен ещё несколькими представителями верхней палаты.

В настоящее время существует уже два проекта закона, теперь задача участников обсуждения — довести их до консенсуса. Чёткие сроки завершения работы не обозначены. Поправки подразумевают ужесточение наказания для должностных лиц, как непосредственно участвующих в истязании, так и помогающих их скрыть.

Главное — что есть воля начальника ФСИН Александра Калашникова, который активно принимает участие. В группе будет ещё его заместитель. Мы много разговаривали на круглом столе по иркутской колонии. Вот сейчас пришло сообщение, что начальник ИК-6 Иркутска, известной своими пытками, уволен и в отношении него уголовное дело возбуждено. Это я считаю большим достижением, — отметила Нарусова.

Она считает, что без участия ФСИН разработка этих поправок невозможна: «нельзя навести порядок во дворе без дворника». Помимо изменения УК рабочая группа обсуждает обязательное введение мер профилактики в силовых структурах, таких как тестирование действующих и потенциальных сотрудников на склонность к садизму.

Я задала вопрос: почему там небольшая зарплата, а туда охотно идут? Возможно, отчасти идут реализовать свои садистские наклонности, потому что иным способом объяснить это трудно, — говорит Людмила Нарусова.

Кроме того, прорабатывается вопрос создания в центральном аппарате ФСИН специального органа, который будет проводить служебные расследования и бороться с круговой порукой при сокрытии пыток на местах.

Сенатор добавила, что переговоры о вхождении в рабочую группу ведутся ещё с несколькими правозащитниками.

Сложность в том, что независимые правозащитники оказываются по нашему закону иноагентами. Но сотрудничать с ними, получать от них информацию и участвовать в рабочей группе — это не препятствие. Поэтому мы будем активно с ними сотрудничать, потому что они более всех владеют ситуацией, знают и поставляют очень много реальных фактов, — рассказала она.

В комментарии NEWS.ru Людмила Нарусова заявила, что инициатива разработки поправок и создания рабочей группы принадлежит ей и связана с тем, что «проблемы накопились». При этом вопрос имиджа России на международной арене был второстепенен.

Это моя инициатива и комитета по конституционному законодательству, который я убедила, что это нужно. Плюс это инициатива правозащитников, я опиралась на их письма, факты. Сейчас, по-моему, самое время. Репрессивное время, всё ужесточается, гайки закручиваются, и этому нужно положить конец хотя бы в правовом поле, — заявила Нарусова.

«В такой дыре, как сейчас, мы никогда не были»

Людмила Нарусова Совет Федерации/flickr.com

Криминализировать пытку как самостоятельный состав преступления ООН требует от России больше 20 лет, говорит член рабочей группы и Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин.

Каждый раз отчёт России о соблюдении прав человека получает отзыв, где в первом пункте всегда говорится о том, что Россия до сих пор не выполнила свои обязательства по криминализации пытки, — рассказал он.

В 2019 году, выступая перед Владимиром Путиным, Каляпин отдельно заявил ему об этой проблеме. Сегодня в Уголовном кодексе есть, к примеру, статья 117 «Истязание», но она не выделяет отдельного состава при применении насилия со стороны должностного лица. Для последних есть отдельно статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Уголовный кодекс также содержит отдельный состав — часть 2 статьи 302 УК РФ: принуждение к даче показаний «со стороны следователя или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя или лица, производящего дознание», с применением «насилия, издевательств или пытки», что влечёт наказание от двух до восьми лет лишения свободы. Судебная статистика показывает, что часть 2 статьи 302 УК на практике почти не применяется.

Я говорил президенту, что необходимо три условия, чтобы «купировать» пытки. Одно из них — криминализация пытки как самостоятельного состава преступления. И что пытка должна относиться к категории тяжких преступлений. И для расследования пыток должна быть создана специальная структура, а также для выявления пыток, тех, кто укрывает пытки, и так далее. Президент в ответ ничего конкретного не сказал, сказал, что «мы подумаем», — рассказывает Каляпин.

После этого в том же году Каляпин в кабинете тогдашнего главы СПЧ Федотова встретился с сенаторами, в том числе с Нарусовой, которую предложение заинтересовало.

Она понимает, что будет противодействие, но она как сенатор готова внести этот законопроект. У нас пыточные резонансные события происходят каждый год — то бутылку шампанского засунут в задний проход, то в какой-нибудь колонии кого-нибудь избивают в прямом эфире и это становится достоянием всей страны. Но на самом деле эти пыточные безобразия происходят гораздо чаще, и реальность — она гораздо страшнее, — пояснил Игорь Каляпин.

Он отмечает, что очередным поводом стали события в ИК-15 Иркутской области, где в апреле 2020 года произошёл бунт. Позднее участников беспорядков вывезли в СИЗО-1 Иркутска, где, в частности, в ноябре того же года один из таких заключённых был изнасилован кипятильником, который взорвался у него в заднем проходе. Правозащитники заявили, что подобные методы в учреждении практиковались уже десять лет. 16 февраля 2021 года начальника СИЗО сняли с должности, четыре сотрудника учреждения стали фигурантами уголовных дел.

У нас сейчас со статьёй, которая наказывает за пытки, работает СК. Он работает плохо, точнее никак. Мы, надеюсь, улучшим законодательство. Следующим шагом должно быть создание спецподразделения, которое будет заниматься расследованием именно по этой статье. Без такого подразделения внутри СК дело с мёртвой точки не сдвинется. Такая норма нужна, но этого недостаточно. Ни один закон сам по себе не работает. Я надеюсь, руководство ФСИН и Росгвардии искренне считает, что с таким явлением, как пытки, нужно бороться, и они готовы расстаться с сотрудниками, которые практикуют пытки. А такие есть и в Росгвардии, и в полиции, и во ФСИН. Они своё заключение на этот законопроект дали. А участвовать в разработке самого закона, на мой взгляд, им необязательно, — говорит Каляпин.

Он рассказал, что Нарусова была удивлена тем, какую поддержку встретила её инициатива, в том числе со стороны спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Однако многие члены рабочей группы опасаются, что законопроекту будет оказано сильное противодействие.

Заинтересованные ведомства, прежде всего МВД — именно там большинство пыток происходит, а также ФСИН и ФСБ, я боюсь, попытаются либо сорвать разработку эффективного закона, либо попытаются сделать этот закон красивым, но нерабочим. Такие прецеденты есть. В Кыргызстане так произошло. Они взяли и буквально переписали статью Уголовного кодекса об определении пытки из Конвенции ООН. В результате эта статья не работает, по ней отсутствует судебная практика, — заявил Игорь Каляпин.

Правозащитник заявил, что 20 лет наблюдает за ситуацией с пытками и отчётами российских представителей перед ООН и европейскими организациями.

Моментов, когда нам надо было выглядеть поприличнее, — их было предостаточно. Я понимаю, что в такой дыре, как сейчас, мы никогда не были. Возможно, сейчас сенаторы увидели, что криминализация пыток может как то подправить международное сотрудничество. Версия имеет право на жизнь, — считает он.

Негласные поручения

Владимир Осечкин gulagu.net

Основатель направленного против пыток проекта Gulagu.net Владимир Осечкин также подчёркивает, что на протяжении последних десяти лет предлагал властям ужесточить наказание за пытки и ввести в УК РФ отдельную статью «Пытки» с градацией в зависимости от причинённого вреда жизни и здоровью потерпевшего.

Я лично писал минимум три законопроекта в качестве председателя рабочей группы по защите прав заключённых при Госдуме. Данные законопроекты вносились на рассмотрение в парламент членами нашей группы, депутатами от разных фракций, но до сих пор ни один из этих законопроектов не был рассмотрен и принят, — говорит он.

Осечкин предлагал законодателю признать все пытки особо тяжкими преступлениями, с учётом того, что их совершают в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном положении. По его словам, никто не пытает человека на улице, сначала человека задерживают, отвозят в ИВС или СИЗО, и уже потом, когда он находится в заведомо беспомощном положении, его пытают. Задержанный или заключённый лишён средств связи, его связывают по рукам и ногам, он не может обратиться в полицию, позвонить адвокату или семье во время пыток, а садисты при этом внушают человеку, что он находится под их полным контролем, что у них есть все полномочия на пытки и при этом покровительство сверху, и тем самым они вводят человека в заблуждение, запугивают, подавляют волю и склоняют к самооговору или даче нужных следователям и оперативникам показаний.

Ещё более страшные события происходят в «пресс-хатах» СИЗО, когда человек уже точно длительное время не выйдет на свободу, он лишён возможности даже снять следы побоев у врача или сфотографировать их, — рассказывает Осечкин. — А оперативники этого СИЗО или колонии, к тому же, при потерпевшем обсуждают детали пыток с так называемыми разработчиками, то есть с негласными агентами ФСИН и УФСБ из числа осуждённых, которые подписали контракт с грифом «совершенно секретно» и выполняют любые негласные поручения в части принуждения объекта внутрикамерной разработки к даче нужных показаний, как это было массово в иркутских СИЗО-1, СИЗО-6 и колонии № 6, где десятки разработчиков пытали и даже насиловали и убивали заключённых по указанию оперативников.

По его словам, все потерпевшие от пыток молчали и боялись об этом говорить, потому что стыдились фактов изнасилований и боялись, что их убьют в заключении. По его мнению, за такие страшные преступления нужно осуждать вплоть до пожизненного срока лишения свободы. Если же силовики пролоббируют мягкий вариант закона и пытки останутся в категории тяжких преступлений, ситуация не изменится и пытки продолжатся массово во многих учреждениях ФСИН и отделах УФСБ и полиции.

И вопрос, почему в Совете Федерации тему пыток подняла сенатор Людмила Нарусова, которая представляет Республику Тыва в верхней палате парламента. Именно жителя этой республики, тувинца Кежика Ондара, жестоко пытали и насиловали кипятильником и шваброй «разработчики» в «пресс-хатах» № 421 и № 435 иркутского СИЗО-1, порвав ему кишечник и сделав человека инвалидом, — говорит Осечкин.

По его словам, в Туве сообщение об инциденте вызвало особенный резонанс, а Нарусова, по всей видимости, вовремя поняла, что в данном случае важно поддержать потерпевшего, и даже помогла ему найти адвоката. По его мнению, именно с этим инцидентом может быть связна дальнейшая активность сената в этом направлении.

В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.