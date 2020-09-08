Париж отменил встречи глав МИД и Минобороны России и Франции

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Бывший председатель правительства и глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в России безусловного базового дохода. Он напомнил, что такие модели действуют в некоторых странах.

По его словам, пандемия коронавируса показала, что государству важно помогать людям для сохранения социальной стабильности. Об этом он заявил во время совещания с однопартийцами. Имеется в виду неприкосновенность той минимальной...