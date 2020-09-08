Париж отменил встречи глав МИД и Минобороны России и Франции

Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Аньес фон дер Мюль сообщил, что встречи глав российских и французских МИД и Минобороны перенесены. Они должны были пройти в ходе заседания Совета сотрудничества по безопасности.
Такое решение было принято после переговоров с российской стороной,
В свете текущей ситуации и в итоге обменов мнениями с российской стороной, проведение заседания франко-российского Совета сотрудничества по безопасности перенесено на более поздний срок, — сказал представитель французского ведомства.
По информации журналистов, встреча должна была пройти 14 сентября.
Ранее, как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников лидеров стран «нормандской четвёрки», представляющих Украину, Россию, Германию и Францию, должна состояться 11 сентября.
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