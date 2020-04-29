По данным Минобороны, уже более 2 000 офицеров, контрактников, курсантов, воспитанников, солдат и гражданских специалистов заразились коронавирусом. Двое из них в тяжелом состоянии, причём один — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В состоянии средней тяжести — ещё 11 человек. Остальные без симптомов заболевания находятся под пристальным наблюдение военных медиков, говорится в официальном сообщении Минобороны. Как сообщил источник NEWS.ru в военном ведомстве ситуация не критическая, но заставляющая очень серьёзно смотреть на проблему.

Ещё пару недель назад военные бодро рапортовали, что не смотря на пандемию подготовка к параду Победы в Москве идёт полным ходом. В подмосковном Алабино по несколько раз в день шло прохождение парадных «коробок» — подразделений представляющих род, вид или учебное заведение. Это 10 на 10 человек. Всего в строю их сто. И так более 13 тыс. военнослужащих представляющих цвет Вооруженных сил страны. Президент Владимир Путин принял сложное решение перенести время празднования 9 мая. Он позаботился не столько о здоровье военных, сколько ветеранов. Они наиболее уязвимы для коронавируса их присутствие на Красной площади могло быть опасно для их же здоровья. Дата нового парада Победы неизвестна. Это может быть и 24 июня — день парада Победы в 1945 году и 3 сентября — День окончания Второй мировой войны.

MOD Russia/Global Look Press

В настоящее время вся техника свезенная из войск, снятая с различных этапов испытаний поставлена в карантин в частях обеспечивавших подготовку к параду. Военнослужащие, по решению министра обороны Сергея Шойгу, отправлены обратно к местам прохождения службы. По прибытии в части все они будут помещены на двух недельный карантин, сообщил источник NEWS.ru в Минобороны.

Впрочем, проблем избежать не удалось. COVID-19 обнаружили у 30 воспитанников Нахимовского училища. Все они готовились к параду в Москве. Эпидемия стремительно распространяется и дальше.

На фоне борьбы с пандемией должности лишился начальник Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова Александр Фисун. В Минобороны подчеркнули, что во время профилактических работ в ВМА были допущены непростительные просчёты, из-за которых не удалось предотвратить распространение инфекции среди курсантов. Зараженных оказалось 60 человек. Впрочем, есть и альтернативное мнение: 8 млрд бюджетных средств, выделенных военным на борьбу с заразой надо более эффективно использовать. Как пишет центральный орган Минобороны газета «Красная звезда», «в 32 госпиталях развернуты специальные отделения общей ёмкостью в 4800 койко-мест. Развёрнуто 2782 аппарата искусственной вентиляции легких».

EMERCOM Murmansk Region/Global Look Press

Тем не менее, в Минобороны по-прежнему уверены, что армия в настоящее время остается одним из самых безопасных мест в условиях борьбы с пандемией COVID-19. Начало весеннего призыва перенесли с 1 апреля на 12 мая. Сборные команды призывников военные планируют формировать не ранее середины мая. Всех новобранцев обещано снабдить защитными масками, а сопровождающих их офицеров набором медикаментов. По прибытии в часть, все военнослужащие пройдут медкомиссии. Скорее всего, как отмечает источник NEWS.ru, все они будут отправлены в двухнедельный карантин.

Что касается демобилизующихся военнослужащих срочной службы, то в военном ведомстве заверили, что несмотря на сдвиг весеннего призыва с их увольнением в запас никаких проблем не будет. Каждый из них будет доставлен на вокзал или аэропорт на служебном транспорте, обеспечен защитной маской и антисептическими средствами. Курсантов и воспитанников военных вузов, по решению Сергея Шойгу, так же досрочно отправят в отпуска.