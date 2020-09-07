Памфилова считает, что досрочных выборов в Госдуму не будет

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала журналистам, что не видит оснований для проведения досрочных выборов в Государственную думу.
Такое заявление она сделала в кулуарах конкурса «Лидеры России». Она отметила, что вопрос об определении месяца проведения голосования остаётся открытым.
Предполагаю, что досрочных выборов в Государственную думу не будет, — сказала глава ЦИК.
Ранее, как писал NEWS.ru, 100 кандидатов в муниципальные депутаты от проекта «Объединённые демократы» (курируется общественной организацией «Открытая Россия») подали коллективный иск в Верховный суд РФ с требованием отменить постановление ЦИК о проведении трёхдневного голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года. Верховный суд не стал принимать его к производству.
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